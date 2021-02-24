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    22:12, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Профилактический спуск лавины произвели в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане произвели профилактический спуск лавины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    «Классический «рецепт» хорошей лавины: осадки, потепление, снова осадки и снова потепление. Именно такая погода наблюдается у нас сейчас в области. Еще сюда необходимо добавить фактор ветра. Снег становится тяжелым и влажным. Исторически сложилось, что конец февраля и март – самые опасные месяцы в плане схода лавин», - рассказал руководитель ВК филиала «Казселезащиты» Омар Дузгумбаев.

    За состоянием снежного покрова на лавиноопасных склонах ведут постоянное наблюдение специалисты «Казселезащиты» и если они видят нависшую угрозу, незамедлительно обрушивают нестабильные снежные пласты с помощью профилактических взрывов.

    Сегодня, опасность самопроизвольного схода лавин возникла на склонах, расположенных вдоль автодороги «Усть-Каменогорск - Самарское», на 95-102 км. Здесь, с целью профилактики, были проведены 4 взрыва, сошло 3600 кубометра снега.

    Напомним, что в области до 28 февраля объявлена лавинная опасность. Жителям рекомендуется воздержаться от поездок и походов в горы, а проезжая мимо лавиноопасных склонов не останавливаться на привал.


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