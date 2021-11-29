+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Профилактический спуск лавин провели в Восточно-Казахстанской области

29 Ноября 2021 14:17
Поделиться:
Профилактический спуск лавин провели в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Профилактический спуск лавин провели в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Новости по теме
О причинах возникновения пожаров рассказали в МЧС РК
Более тысячи нарушений выявили при проверке объектов газоснабжения в Казахстане Сколько человек погибло при взрывах газовых баллонов, сообщили в МЧС РК Мокрый снег и гололед в Алматы: что нужно знать пешеходам и водителям авто

В Восточно-Казахстанской области насчитывается 497 лавиносборов. Особо опасными являются участки вдоль автодорог Усть-Каменогорск – Самарское, Усть-Каменогорск – Алтай, Согорное – Барлык, Берель – Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район), Зубовка – Путинцево, Лениногорск – рудник Чекмарь.

Прошедшие в области, обильные осадки и ветер привели к тому, что на склонах лавиноопасных очагов создалась угроза схода снега.

Специалисты Казселезащиты и ДЧС ВКО с целью предупреждения самопроизвольных сходов лавин, провели профилактические спуски на трассе «Усть-Каменогорск-Самарское» на 92-101 км.

«Произведено четыре взрыва. Спущено 790 кубических метра снега», - прокомментировал руководитель ВК филиала Казселезащита Омар Дузгумбаев.

Однако, лавинная опасность в регионе сохраняется.

«Населению следует соблюдать правила при нахождении в горах. Проезжая мимо лавиноопасных очагов нужно быть предельно внимательными, не останавливаться возле опасных склонов», - отметил начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Безопасность  
Поделиться:
Новости по теме
О причинах возникновения пожаров рассказали в МЧС РК
Более тысячи нарушений выявили при проверке объектов газоснабжения в Казахстане
Сколько человек погибло при взрывах газовых баллонов, сообщили в МЧС РК
Мокрый снег и гололед в Алматы: что нужно знать пешеходам и водителям авто
Популярное
1 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
2 В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
3 Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
4 Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
5 Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
6 Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Читайте также
Три притона для занятия проституцией ликвидировано полицейскими ВКО
Туркестанские полицейские спасли мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив