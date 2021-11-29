Профилактический спуск лавин провели в Восточно-Казахстанской области
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Профилактический спуск лавин провели в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.
В Восточно-Казахстанской области насчитывается 497 лавиносборов. Особо опасными являются участки вдоль автодорог Усть-Каменогорск – Самарское, Усть-Каменогорск – Алтай, Согорное – Барлык, Берель – Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район), Зубовка – Путинцево, Лениногорск – рудник Чекмарь.
Прошедшие в области, обильные осадки и ветер привели к тому, что на склонах лавиноопасных очагов создалась угроза схода снега.
Специалисты Казселезащиты и ДЧС ВКО с целью предупреждения самопроизвольных сходов лавин, провели профилактические спуски на трассе «Усть-Каменогорск-Самарское» на 92-101 км.
«Произведено четыре взрыва. Спущено 790 кубических метра снега», - прокомментировал руководитель ВК филиала Казселезащита Омар Дузгумбаев.
Однако, лавинная опасность в регионе сохраняется.
«Населению следует соблюдать правила при нахождении в горах. Проезжая мимо лавиноопасных очагов нужно быть предельно внимательными, не останавливаться возле опасных склонов», - отметил начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель.
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