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вчера 23:55
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Профилактический спуск лавин провели на трассе в ВКО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Специалисты филиала «Казселезащита» провели профилактический спуск лавин на автодороге Усть-Каменогорск - Алтай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
«Обильные осадки, потепление и ветер провоцируют опасность схода лавин. По наблюдению специалистов филиала «Казселезащита», образовалось скопление снега в лавиносборах, и чтобы избежать самопроизвольных сходов, было проведено 3 профилактических спуска на автодороге Усть-Каменогорск - Алтай» - на 61-м, 63-м и 64-м километрах», - сообщает ведомство.
Сошло 5400 кубометров снежной массы, сброшенный снег полностью перекрыл автодорогу. Дорога была расчищена специалистами «Облшыгысжол», проезд для автотранспорта обеспечен.
Специалисты филиала «Казселезащита» рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности при проезде мимо лавиноопасноых очагов.
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