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    01:03, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Профилактический спуск лавин произведен на одной из автотрасс ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане произведен очередной профилактический спуск лавин на автотрассе Усть-Каменогорск – Алтай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    Проведенный мониторинг наблюдателей Восточно-Казахстанского филиала ГУ «Казселезащита» показал, что на трассе Усть-Каменогорск - Алтай на лавиноопасных склонах из-за надувов ветра скопилось около 50-60 сантиметров снега. Для исключения чрезвычайных ситуаций специалисты филиала «Казселезащита» организовали профилактический спуск. В результате проведенных работ было спущено 2200 куб. м снежной массы. На данный момент лавинная обстановка на данном участке не представляет угрозы.

    Напомним, что в Восточном Казахстане 497 лавиноопасных участков, из них 336 угрожает объектам и жизни людей.

    Сотрудники «Казселезащиты» в зимний период осуществляют ежесуточный мониторинг за лавинной обстановкой. При выявлении большого скопления снега на лавиноопасных склонах проводятся профилактические мероприятия.

    Спасатели ДЧС ВКО напоминают, если Вы в лавиноопасной зоне: знайте места возможного схода лавин. Избегайте катания в несанкционированных местах. Всегда берите с собой заряженный телефон. Находясь в горах, следите за изменением погоды. Проезжая мимо лавиноопасного участка на автомобиле - не останавливайтесь на привал.

    Теги:
    Дороги МЧС Восточно-Казахстанская область Другие государственные органы Общество Безопасность
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