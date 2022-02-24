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Профилактический спуск лавин продолжается в ВКО

24 Февраля 2022 17:34
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Профилактический спуск лавин продолжается в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Специалисты филиала «Казселезащита» и ДЧС Восточно-Казахстанской области с целью недопущения самопроизвольных сходов снежных лавин провели очередной профспуск на автодороге «Оскемен - Самар». Накопленный снег объемом 2750 кубометров был сброшен с четырех участков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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«Наши специалисты-наблюдатели ежедневно ведут мониторинг за состоянием лавиносборов. По снегомерным рейкам они определяют количество снега и необходимость его сброса. Скоро весна – самое лавиноопасное время, когда снег начинает таять и с легкостью под своей тяжестью сходить со склонов. Поэтому хотелось бы предупредить наших граждан прислушиваться к штормовым предупреждениям и, если объявлено о лавинной опасности, воздержаться от походов в горы», - говорит руководитель областного филиала «Казселезащиты» Омар Дузгумбаев.

С начала зимнего периода в области произведено 50 спусков с общим объемом спущенного снега 39760 куб. м.

ДЧС ВКО рекомендует:

- учитывайте прогноз погоды, выходя на маршрут. Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метелях и штормовом ветре;

- не отправляйтесь в поход в одиночку и в темное время суток. Обязательно сообщайте о маршруте и планах своим близким, спасателям.

Как действовать во время схода лавины:

- постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

- попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

- при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.


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#Восточно-Казахстанская область   #Регионы   #ДЧС  
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