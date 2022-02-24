Профилактический спуск лавин продолжается в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Специалисты филиала «Казселезащита» и ДЧС Восточно-Казахстанской области с целью недопущения самопроизвольных сходов снежных лавин провели очередной профспуск на автодороге «Оскемен - Самар». Накопленный снег объемом 2750 кубометров был сброшен с четырех участков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
«Наши специалисты-наблюдатели ежедневно ведут мониторинг за состоянием лавиносборов. По снегомерным рейкам они определяют количество снега и необходимость его сброса. Скоро весна – самое лавиноопасное время, когда снег начинает таять и с легкостью под своей тяжестью сходить со склонов. Поэтому хотелось бы предупредить наших граждан прислушиваться к штормовым предупреждениям и, если объявлено о лавинной опасности, воздержаться от походов в горы», - говорит руководитель областного филиала «Казселезащиты» Омар Дузгумбаев.
С начала зимнего периода в области произведено 50 спусков с общим объемом спущенного снега 39760 куб. м.
ДЧС ВКО рекомендует:
- учитывайте прогноз погоды, выходя на маршрут. Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метелях и штормовом ветре;
- не отправляйтесь в поход в одиночку и в темное время суток. Обязательно сообщайте о маршруте и планах своим близким, спасателям.
Как действовать во время схода лавины:
- постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;
- попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;
- при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.
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