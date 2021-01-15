Профилактический контроль: около 60 нарушений выявили в школах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В школах Восточного Казахстана выявлено 58 нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В Департаменте по обеспечению качества в сфере образования ВКО рассказали об итогах проведенного профилактического контроля в школах области за 2020 год. На онлайн пресс-конференции руководитель отдела внешней оценки качества образования департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО Ботагоз Раимбекова отметила, что профилактический контроль с посещением школ направлен на своевременное выявление и предупреждение причин возникновения несоответствия определенным требованиям.

В 2020 году в Восточном Казахстане в список организаций, где необходим профилактический контроль, вошла 21 школа. Фактически контроль проведен в 19 учебных заведениях, в двух остальных мероприятия не проводились из-за карантина. Таким образом, в 16 школах были обнаружены нарушения.

По словам Ботагоз Раимбековой, анализ проведенных контрольных мероприятий показал, что в организациях образования, где также функционируют мини-центры, детские сады, классы предшкольной подготовки, слабо ведется работа в части дошкольного воспитания и обучения. Такие результаты зарегистрированы в Жангизтобинской средней школе–детском саду Жарминского района, многопрофильной школе-гимназии «Шаңырақ» в Риддере, средней общеобразовательной школе №23 города Семея, средней общеобразовательной школе №12 города Семея, в школе-центре дополнительного образования №29 города Усть-Каменогорска, казахской средней школе имени Алихана Бокейхана Бородулихинского района.

«Названия дисциплин в рабочем учебном плане дошкольного воспитания и обучения на 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы не соответствуют наименованиям дисциплин в расписании организованной учебной деятельности, расписания не утверждены, классные журналы в классах предшкольной подготовки не ведутся», – рассказал об нарушениях руководитель отдела внешней оценки качества образования департамента по обеспечению качества в сфере образования.

Помимо этого, в одной из школ в учебной деятельности дошкольного воспитания и обучения за 2019 – 2020 учебный год не имеются материалы отслеживания развития умений и навыков детей в соответствии с возрастом ребенка. Должностные инструкции дошкольных воспитателей разработаны не корректно, а на педагогических советах не рассматривались вопросы дошкольного воспитания и обучения. В дошкольных кабинетах оказалась слабая материальная база, отсутствовала предметно-пространственная развивающая среда для реализации образовательных областей «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум». При этом сами организации образования не полностью обеспечены дипломированными педагогами с дошкольным воспитанием, так как многие из них имеют специальность по диплому «Учитель начальных классов».

«В организациях образования, которые реализуют общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования выявлено отсутствие учебных планов обучения на дому, отсутствие материалов, подтверждающих проведение промежуточной аттестации обучающихся 5 – 8, 10 классов. В начальных классах не проводится деление на подгруппы по предметам согласно стандарту, некоторые рабочие учебные планы и расписания уроков не соответствуют недельной учебной нагрузке школьников. Отдельные педагоги работают без подтверждающих документов об отсутствии медицинских противопоказания и судимости», – сказала Ботагоз Раимбекова.

В целом, в рамках профилактического контроля в 16-ти школах было выявлено 58 нарушений, из них 20 – грубых, 29 – значительных и 9 незначительных. Всем организациям образования были выданы предписания с указанием сроков исполнения нарушений.

Кроме того, в минувшем году департамент провел 22 внеплановые проверки по предписаниям. По их итогам было возбуждено одно административное дело по неисполнению предписания.