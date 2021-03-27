Профилактические взрывные работы провели на пяти участках рек СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В целях предупреждения неблагоприятного развития событий, связанных с паводковыми водами, 25 марта в Северо-Казахстанской области были проведены взрывные работы на 5 участках рек, протекающих по территории района им.Г.Мусрепова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС СКО.

Паводок текущего года в Северо-Казахстанской области находится на постоянном контроле местных исполнительных органов, Департамента по ЧС СКО. В течение дня мирные взрывы прогремели на реке Аканбурлук в месте ее впадения в Ишим, вблизи села Григорьевка, в месте слиянии рек Аканбурлук и Шарык и на реке Шарык вблизи села Раисовка.

Эту работу провели местные исполнительные органы, ДЧС СКО и специализированная организация из Кокшетау - ТОО «КОКШЕ-БУР», в целях предотвращения ледовых заторов и возможного подъёма уровня рек.

«С взрывниками работаем уже не один год. Наша задача – не допустить заторов и резкого подъема уровня воды, что создает угрозу низкорасположенным участкам окраинных улиц близлежащих сел. В апреле, в период прохождения паводка, специалисты ТОО «КОКШЕ-БУР» будут дежурить у нас в районе и, при необходимости, проводить взрывные работы там, где это понадобится», - прокомментировал главное событие дня аким района Агзам Тастемиров.

По словам и.о.начальника района им.Г.Мусрепова подполковника гражданской защиты Саната Мукашева, данные работы были проведены заблаговременно, на наиболее опасных местах, при этом было израсходовано в общей сложности 122 кг взрывчатки (петрогена).

Столь значимое событие проводилось под личным контролем начальника Департамента по ЧС СКО полковника гражданской защиты Рамиля Камалова, находящегося в районе в целях оценки готовности к противопаводковым мероприятиям. Рамиль Фаткулович вместе с заместителем акима района Нурланом Туребековым посетили Чистопольский, Рузаевский и Новоишимский сельские округа, где проверили готовность техники, проведенные инженерные мероприятия.

«На сегодняшний день из населенных пунктов района вывезено свыше 27000 м куб снега, проведено очернение на протяженности более 42 км, прочищено 112 км водопропускных труб. Это говорит о том, что местные исполнительные органы с должной мерой ответственности относятся к проведению противопаводковых мероприятий», - подчеркнул начальник Департамента.

26 марта Рамиль Камалов в ходе рабочей поездки посетил Айыртауский район, где объехал населенные пункты, подверженные паводку - села Гусаковка, Константиновка, Имантау, провел визуальный осмотр реки Бабыкбурлук и озера Имантау, проверив уровень готовности к ЧС, возможным в паводковый период.

Глава ДЧС СКО принял участие во внеочередном заседании районной комиссии по ЧС, где с докладами о проделанной работе по подготовке к паводку выступил заместитель акима района Рифхат Ашимов. Он акцентировал внимание на проведенных инженерных мероприятиях, готовности сил и средств к ликвидации возможных ЧС.

«Главная задача – провести паводок без ЧС, защитить население от последствий стихии. Для этого нам необходимо активизировать проведение необходимых предупредительных мероприятий, отработать взаимодействие заинтересованных государственных органов и объектов хозяйствования», - подвел итог совещания аким района Дархан Амрин.