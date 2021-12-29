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Профилактические спуски лавин провели в ВКО

29 Декабря 2021 16:16
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Профилактические спуски лавин провели в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области на автодороге в районе Алтай проведены профилактические спуски лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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На автодорогах области находятся 16 лавиноопасных участков общей протяженностью 105 км.: Усть-Каменогорск–Самарское, Усть-Каменогорск– Алтай, Согорное–Барлык, Берель–Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район), Зубовка – Путинцево, Лениногорск – рудник Чекмарь.

На некоторых лавиносборах из-за ветровых надувов образовались козырьки, которые могли в любую минуту сойти снежной массой на автодорогу.

В связи с этим, сотрудники ВК филиала «Казселезащиты» очистили склоны на автодороге «Усть-Каменогорск-Серебрянск-Алтай» на 58-65 км. Проведено 4 профспуска, при которых сошло 2510 куб.м. снега.

Всего с начала лавиноопасного периода осуществлено 25 профилактических спуска лавин с общим объемом 19860 куб.м сошедшей массы. В прошлом лавиноопасном сезоне за этот же период профилактические спуски не проводились.

Напомним, что до 30.12.2021 года в области действует штормовое предупреждение о лавинной опасности.

ДЧС ВКО напоминает: при штормовом предупреждении о лавинной опасности – воздержитесь от походов и поездок в горы и будьте осторожны, проезжая мимо лавиноопасных склонов. Если необходима помощь спасателей, обращайтесь по телефону 112.

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#Восточно-Казахстанская область   #Безопасность  
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