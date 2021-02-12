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    09:59, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Профилактические спуски лавин провели спасатели в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане проводятся профилактические спуски лавин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве сообщили, что 11 февраля на автодороге «Усть-Каменогорск-Самарское» на 95-102 км были проведены работы по профилактическому спуску лавин.

    «Из-за переменчивых погодных условий и сильного ветра образовались ветровые надувы и козырьки на лавиноопасных склонах данного участка автодороги. Чтобы предупредить самопроизвольный сход, с четырех точек проведен спуск лавин, сошло 3840 кубометров снежной массы. Самое большое количество снега сошло на 101 км - 1800 куб м, перекрыв частично автодорогу. Сотрудниками «ОблШыгысЖол» трасса была расчищена и обеспечен проезд», – сказал руководитель филиала «Казселезащиты» Омар Дузгумбаев.

    Специалисты ДЧС ВКО напоминают жителям, что самое лавиноопасное время - после сильного снегопада, в оттепель после мороза, во время сильного ветра. В области продолжает действовать штормовое предупреждение о лавинной опасности. Специалисты рекомендуют в это время отказаться от поездок в горы.

    В ДЧС ВКО предупредили, что проезжая мимо лавиноопасного участка на автомобиле нельзя останавливаться.

    Ранее сообщалось об угрозе схода лавин в горах Восточного Казахстана.

    «Выходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде», - пояснили в ДЧС ВКО.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана
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