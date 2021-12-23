Профилактические спуски лавин проведены в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На участке автодороги «Усть-Каменогорск – Самарское» от пяти профилактических взрывов сошло 2450 кубометров снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В связи с ветровыми надувами и переменчивыми погодными условиями в области создалась лавинная опасность в горах. Проведенный специалистами Восточно-Казахстанского филиала ГУ «Казселезащита» мониторинг показал, что по снегомерным рейкам на участке автодороги «Усть-Каменогорск – Самарское» на 92-102 километрах количество снега достигает от 80 до 120 см. Возникла необходимость проведения профилактического спуска.

ДЧС ВКО и сотрудниками «Казселезащиты» организованы взрывные работы, в результате очищен особо опасный участок. Здесь от пяти профилактических взрывов сошло 2450 куб. м снега, которым частично была перекрыта автодорога. Участок оперативно был расчищен дорожными службами.

Всего с начала лавиноопасного периода в регионе произведено 18 спусков, в результате которых сошло 15190 кубометров снежной массы.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают жителям, что лавиноопасное время - в течение трех-пяти суток после сильного снегопада, оттепель после мороза, сильный ветер. В это время лучше воздержаться от поездок в горы.

Если вы в лавиноопасной зоне:

- находясь в горах, следите за изменением погоды;

- знайте места возможного схода лавин;

- пересекайте лавиноопасный склон по одному и как можно выше. Безопасный путь – по гребню хребта;

- соблюдайте тишину. Помните: громкий крик провоцирует сход лавин;

- проезжая мимо лавиноопасного участка на автомобиле, не останавливайтесь.

О чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.