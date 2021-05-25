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    21:05, 24 Май 2021 | GMT +6

    Профилактические рейды по аттракционам проводят жамбылские спасатели

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В целях профилактики несчастных случаев специалисты ДЧС Жамбылской области проводят рейды по местам отдыха, паркам и скверам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С приходом летних дней дети спешат на летние плошадки. Огромные и яркие батуты сразу же привлекают внимание. И никто не подозревает, что безобидный, на первый взгляд, аттракцион в любую минуту может превратиться в экстремальный», – отметили в пресс-службе ведомства.

    В рамках профилактической работы по недопущению несчастных случаев на аттракционах, гибели детей, получения ими травм управление по ЧС города Тараза и районные отделы по ЧС области, совместно с местными исполнительными органами, проводят рейды по местам, где установлены развлекательные аттракционы, включая батуты.

    «В ходе рейдов участники рейдов провели беседы с владельцами аттракционов о соблюдении и обеспечении безопасности отдыхающих. Разъяснили им опасность оставления детей без присмотра. Особое внимание было уделено правильности установки батутов и их надежному креплению. Даны рекомендации по этапам обеспечения безопасной эксплуатации аттракционов – монтаж (сборка и установка), наладка и регулировка (по рекомендациям изготовителя), техническое освидетельствование, постановка на учет аттракциона, допуск аттракциона в эксплуатацию и эксплуатация аттракциона согласно требованиям национального стандарта «Безопасность аттракционов», – рассказала главный специалист управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Жамбылской области Гулнар Жамантаева.


    Теги:
    Жамбылская область
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