Профилактические прививки в 2021 году получили 97 % столичных детей до года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 24 по 30 апреля в столице проходит Европейская неделя иммунизации под девизом «Долгая жизнь для всех». Цель мероприятия – подчеркнуть важность получения вакцины. Столичный врач-педиатр Дана Абельгазина считает, что родители ответственны за здоровье своих детей и поэтому должны понимать, насколько важно получить положенные своевременные прививки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Вакцины дают нам возможность и надежду на жизнь без осложнений и заболеваний – на полноценную здоровую жизнь, если получать их своевременно. Болезни, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, ежегодно ведут к повышенной заболеваемости, осложнениям и даже смертности детей младшего возраста. На сегодня нет альтернативы иммунизации», - говорит врач-педиатр Дана Абельгазина.

Как поясняет детский врач, вопрос иммунизации не может и не должен возлагаться только на плечи медицинских работников. Это ответственность и самих граждан.

«Через средства массовой информации мы можем лишь проинформировать, разъяснить, но осознавать важность получения вакцины – необходимость каждого. В последнее время сформировалось немало мнений о небезопасности вакцин. Публикуются недостоверные факты и материалы, которые сопровождаются бурным обсуждением в негативном свете. Но многое не соответствует действительности, так как не доказано или основывается на чьем-то субъективном мнении», - говорит специалист.

Это вызывает большой резонанс в обществе, от чего у людей и возникают необоснованные страхи, считает врач.

«Надо помнить, что какая-либо реакция на вакцину встречается в тысячу раз реже, чем осложнения от перенесенных инфекций, против которых делаются прививки. К тому же они ведь несоизмеримы с последствиями, к которым приводит заболевание. Например, взять краснуху. В детском возрасте она протекает относительно легко, но представляет очень высокую опасность для беременных. Если женщина в положении заболеет краснухой, это может привести к врожденному уродству плода, выкидышу или мертворождению. Другое заболевание – полиомиелит, оно может привести к развитию параличей, вследствие чего человек может остаться инвалидом. Список долго можно продолжать. Родители ответственны за здоровье своих детей и поэтому должны понимать, насколько важно получить положенные своевременные прививки. Они не навредят вашим малышам, а только предотвратят осложнения или смертность», - добавила педиатр Дана Абельгазина.

По данным Горздрава, в столице проживает почти 400 тыс. детей до 18 лет. По итогам 2021 года профилактические прививки в возрасте до одного года против кори, краснухи, паротита получили 97 % детей. Однако охват профилактическими прививкам детей до двух лет против коклюша, дифтерии и столбняка составил лишь 84,6 %.