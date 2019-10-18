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Профилактические осмотры на дому начали проводить в Карагандинской области

18 Октября 2019 15:00
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Профилактические осмотры на дому начали проводить в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Люди с ограниченными физическими возможностями теперь смогут проходить профилактические осмотры дома. Это стало возможным благодаря внедрению системы обязательного медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Карагандинской области увеличение числа жителей, прошедших скрининги после внедрения системы медстрахования, отслеживают на примере Карагандинской многопрофильной больницы №1. К ней прикреплены более 77 тысяч человек. Только за последние две недели 632 из них прошли профилактические осмотры, в том числе 110 пациентов медики обследовали на дому.

Раньше, для того, чтобы пройти скрининг, пациентам с ограниченными физическими возможностями было необходимо приезжать в клинику. Вызвать врача на дом они могли лишь при наличии серьезных показаний.

Теперь поликлиникам Карагандинской области выделяют отдельную сумму на проведение профилактических осмотров – в сентябре, с внедрением системы ОСМС, эта сумма составила более 1,8 млрд. тенге. Раньше средства на скрининги были заложены в единый платеж, который выделяли на каждого человека, прикрепленного к медицинскому учреждению.

Благодаря этому сейчас в области могут проводить больше профилактических осмотров в том числе и для тех, кто не может самостоятельно прийти в поликлинику.

Списки пациентов, которым необходимо пройти профилактические осмотры, формируются в поликлиниках на основании пола, возраста и состояния здоровья. Во время обследований измеряют глазное и артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, берут анализы и проводят необходимые для выявления тех или иных заболеваний тесты. Люди с ограниченными физическими возможностями так же могут получить консультации узких специалистов на дому или в режиме онлайн.

Напомним, систему обязательного медицинского страхования в пилотном режиме в Карагандинской области внедрили первого сентября этого года. В остальных регионах страны система заработает с начала 2020 года.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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