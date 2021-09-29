Профильные трубы на полмиллиона тенге украл из контейнера житель столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию обратился житель города о том, что неизвестный из контейнера, находящегося на территории торгового дома по улице Аль-Фараби, похитил профильные трубы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции задержан 21-летний житель города, подозреваемый в краже. Воспользовавшись отсутствием посторонних, ему удалось похитить трубы на сумму 500 тысяч тенге. Краденое он успел сдать в пункт приема металла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК. Задержанный, ранее судимый, дал признательные показания, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Вещественные доказательства изъяты.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан о необходимости быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра. Также полицейские призывают не приобретать товар с рук без соответствующих документов и сообщают, что за скупку краденого предусмотрена уголовная ответственность.