Профицит торгового баланса наблюдается в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предварительным итогам первого полугодия 2022 года, текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в объеме 6,6 млрд долларов США ввиду высоких цен на сырье. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Профицит торгового баланса составил 21,6 млрд долл. США, увеличившись на 12,5 млрд за счет опережающего роста экспорта товаров над импортом. Тем не менее импорт товаров по методологии платежного баланса вырос на 2,9 млрд долл. США, или почти на 16%, до 20,7 млрд», - сказал Акылжан Баймагамбетов.

Доходы иностранных прямых инвесторов, как отметил спикер, увеличились на 2,8 млрд долл. США - до 13,5 млрд.

«При сценарии постепенного снижения цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2023 году ожидается переход текущего счета платежного баланса в зону профицита. Согласно оценкам, профицит составит 7 млрд долл. США и будет обеспечен улучшением торгового баланса. Экспорт товаров по методологии платежного баланса увеличится на 35%, до 81,6 млрд долл. США. Рост экспорта будет обусловлен высокими мировыми ценами на нефть, металлы, уран и зерновые», - пояснил А. Баймагамбетов.

Согласно озвученным данным, импорт товаров по методологии платежного баланса будет оставаться на высоких уровнях и составит 44,2 млрд долл. США. Растущее потребление зарубежной продукции будет следствием недостаточности казахстанского производства для покрытия внутренних потребностей и продолжит стимулироваться нарастающими объемами фискальных расходов.

«Профицит текущего счета неустойчив и является следствием высоких уровней мировых цен на сырье, в первую очередь на нефть, при сохранении объемов экспорта готовых товаров на достаточно низком уровне. Обеспечение устойчивости платежного баланса к внешним шокам требует повышения эффективности работ по реализации целей Правительства, направленных на наращивание несырьевого экспорта и насыщение внутреннего рынка товарами отечественного производства», - резюмировал Акылжан Баймагамбетов.













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