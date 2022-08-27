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Профицит текущего счета платежного баланса страны неустойчив – Нацбанк РК
27 Августа 2022 11:47

Профицит текущего счета платежного баланса страны неустойчив – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О неустойчивости текущего счета платежного баланса страны заявил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущий счет платежного баланса сложится в 2022 году с профицитом на фоне высоких цен на экспортируемое сырье на уровне $7,2 млрд США с дальнейшим сокращением до $6,2 млрд США в 2023 году», - сказал Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства.

По его словам, профицит текущего счета является неустойчивым, поскольку обеспечивается лишь ростом цен на сырье при сохранении экспорта готовых товаров на низком уровне.

«Достижение устойчивости платежного баланса к внешним шокам требует повышения эффективности работы Правительства по реализации целей, направленных на наращивание несырьевого экспорта и насыщение потребительских рынков отечественными товарами», - добавил спикер.

Ранее заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов озвучил прогноз по снижению инфляции в 2023 году. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что в зависимости от изменений внешних и внутренних параметров разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2023 – 2027 годы.


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