Профессор Юлай Шамиоглу: Абай – зеркало казахской цивилизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Абай – зеркало казахской цивилизации. Такое мнение высказал заведующий кафедрой казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета, профессор Юлай Шамиоглу на международном форуме «Абай и гуманизм», посвященном 175-летию великого поэта и философа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум организован культурным центром «Рухани жангыру» и кафедрой казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета.

«На нашей кафедре идет активная работа по абаеведению. Наши профессора и преподаватели уделяют большое внимание творчеству Абая. Я намерен принять на работу новых профессоров и ввести еще один курс по казахской литературе. Абай – зеркало казахской цивилизации. Назарбаев Университет и наша кафедра пропагандируют творчество Абая», – сказал Юлай Шамиоглу.

Профессор отметил, что, в качестве тюрколога, получившего образование в Америке и Европе, он занимается поиском подходов к изучению Абая с международных позиций.

«Я не абаевед, но делаю все, чтобы ознакомить международные научные сообщества с творчеством Абая. Выражаю огромную благодарность участникам форума», – сказал ученый.

Фото: islam-portal.ru