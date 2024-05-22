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    11:02, 22 Май 2024 | GMT +6

    Профессор в Шымкенте скончался от побоев

    Больница, врачи, медицина
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Департамент полиции Шымкента возбудил уголовное дело по факту гибели профессора Южно-Казахстанской медакадемии Бахыта Утегенова. Мужчина, госпитализированный в шымкентскую горбольницу № 1 с тяжелыми травмами, скончался спустя пять дней после госпитализации, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы управления здравоохранения Шымкента, в больницу Бахыт Утегенов был доставлен в ночь на 16 мая.

    — Службой скорой помощи в городскую клиническую больницу № 1 был доставлен мужчина 1967 года рождения в тяжелом, без сознания, состоянии. Пациента обследовала бригада специалистов: нейрохирург, травматолог, хирург и реаниматолог, после чего он был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». В реанимационном отделении пациенту была проведена интенсивная лечебная терапия. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но несмотря на проведенные лечебные мероприятия, в 13:00 20 мая пациент скончался, — сообщили агентству Kazinform в управлении здравоохранения.

    Прокомментировали трагическое происшествие и в пресс-службе ДП Шымкента.

    — По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия по выяснению обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — сообщили в департаменте полиции.

    По неподтвержденным данным, пожилой мужчина скончался в результате тяжелых побоев, нанесенных ему учеником 11 класса. В ДП Шымкента подтвердили только, что уголовное дело расследуется по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Теги:
    Здравоохранение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Шымкент Борьба с преступностью Учителя школа Досудебное расследование
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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