Профессор в Шымкенте скончался от побоев

Департамент полиции Шымкента возбудил уголовное дело по факту гибели профессора Южно-Казахстанской медакадемии Бахыта Утегенова. Мужчина, госпитализированный в шымкентскую горбольницу № 1 с тяжелыми травмами, скончался спустя пять дней после госпитализации, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы управления здравоохранения Шымкента, в больницу Бахыт Утегенов был доставлен в ночь на 16 мая.

— Службой скорой помощи в городскую клиническую больницу № 1 был доставлен мужчина 1967 года рождения в тяжелом, без сознания, состоянии. Пациента обследовала бригада специалистов: нейрохирург, травматолог, хирург и реаниматолог, после чего он был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». В реанимационном отделении пациенту была проведена интенсивная лечебная терапия. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но несмотря на проведенные лечебные мероприятия, в 13:00 20 мая пациент скончался, — сообщили агентству Kazinform в управлении здравоохранения.

Прокомментировали трагическое происшествие и в пресс-службе ДП Шымкента.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия по выяснению обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — сообщили в департаменте полиции.

По неподтвержденным данным, пожилой мужчина скончался в результате тяжелых побоев, нанесенных ему учеником 11 класса. В ДП Шымкента подтвердили только, что уголовное дело расследуется по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».