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Профессор карагандинского университета удостоился премии «Лучший научный работник – 2021»

12 Января 2022 22:30
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Профессор карагандинского университета удостоился премии «Лучший научный работник – 2021»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Профессор Карагандинского технического университета Аристотель Исагулов стал победителем республиканского конкурса «Лучший научный работник – 2021». Он удостоен премии, направленной на поддержку и поощрение казахстанцев, внёсших значительный вклад в развитие отечественной науки и техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В конкурсе участвовали 575 учёных и научных работников по семи направлениям: «Естественные науки», «Инжиниринг и технологии», «Медицина и здравоохранение», «Социальные и гуманитарные науки», «Сельскохозяйственные и ветеринарные науки», «Военные науки и национальная безопасность».

В состав комиссии, определявшей победителей, вошли ведущие учёные, независимые эксперты, представители государственных органов, члены Совета молодых учёных и Альянса молодых учёных.

Доктор технических наук, профессор исполнительный директор НАО «Карагандинский технический университет» Аристотель Исагулов проделал огромную работу, направленную на технологическую модернизацию горно-металлургической отрасли. Результаты его исследований успешно внедрены на 26 предприятиях.

Им создано 1086 научных трудов – монографий, научных статей, патентов, учебников и учебных пособий. Подготовлены три доктора и 18 кандидатов наук, 15 докторов PhD.

Это не первое признание карагандинского учёного. В прошлом году совместно с группой университетских коллег он был удостоен Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби.

Как отмечает профессор Аристотель Исагулов, его успехи в научно-исследовательской деятельности непосредственно связаны с научным комплексом Карагандинского технического университета, в составе которого сформированы и получили развитие новые востребованные производством научные направления по повышению качества продукции на основе наукоёмких и цифровых технологий в металлургии, горном деле, машиностроении, строительстве, автоматизации производственных процессов и т. д.

Премией «Лучший научный работник – 2021» были отмечены 50 учёных научно-исследовательских институтов и вузов. По сообщению Министерства образования и науки РК, каждый из них получит свидетельство и денежное вознаграждение в размере 2 тысяч МРП, то есть 5 миллионов 834 тысячи тенге.


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#Карагандинская область   #Наука   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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