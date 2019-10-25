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Профессор из США впечатлен цифровыми решениями электронного правительства в Казахстане

25 Октября 2019 16:04
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Профессор из США впечатлен цифровыми решениями электронного правительства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор кафедры интерактивных медиа Университета Южной Калифорнии Майк Фишер посетил цифровой ЦОН на территории EXPO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НАО «Правительство для граждан».

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Гостю продемонстрировали возможности электронного правительства, получение госуслуг через мобильное приложение mgov и Telegram-бот. Но больше всего иностранного эксперта заинтересовала возможность записать онлайн видеообращение граждан к первым руководителям государственных органов и получение госуслуг биометрическим способом.

«Я впечатлен возможностью напрямую отправить информацию первому руководителю госоргана. То есть, вам не нужно ходить в мэрию, тратить свое время, вы можете записать его онлайн. Это очень удобно», ¬¬- сказал Фишер. По его мнению, это повышает вовлеченность граждан в общественную, социальную, политическую жизнь страны, тем самым позволяя госорганам понимать потребности казахстанцев.

Также профессор из США не остался равнодушным к биометрическому способу получения госуслуг.

«Вся эта система, действительно, удивительна и интересна для меня. То есть, если вы потеряете свою идентификационную карту (удостоверение личности), у вас есть отличный способ так называемого «резервного копирования», вы получите необходимую услугу и без документа», - добавил он.

В заключение известный гейммейкер протестировал автосимулятор в цифровом ЦОНе и сравнил его с видеоигрой, посчитав, что автосимулятор, в отличие от игры, ставит своей задачей не только доехать до цели быстро, но и соблюдая правила дорожного движения.

Напомним, в Нур-Султане проходит международный технологический форум «Digital Bridge», участниками которого стали эксперты в сфере IT-решений, цифровых технологий и т.д. из разных стран.



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Ключевые слова: Цифровой Казахстан,
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