Профессор из США впечатлен цифровыми решениями электронного правительства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор кафедры интерактивных медиа Университета Южной Калифорнии Майк Фишер посетил цифровой ЦОН на территории EXPO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НАО «Правительство для граждан».

Гостю продемонстрировали возможности электронного правительства, получение госуслуг через мобильное приложение mgov и Telegram-бот. Но больше всего иностранного эксперта заинтересовала возможность записать онлайн видеообращение граждан к первым руководителям государственных органов и получение госуслуг биометрическим способом.

«Я впечатлен возможностью напрямую отправить информацию первому руководителю госоргана. То есть, вам не нужно ходить в мэрию, тратить свое время, вы можете записать его онлайн. Это очень удобно», ¬¬- сказал Фишер. По его мнению, это повышает вовлеченность граждан в общественную, социальную, политическую жизнь страны, тем самым позволяя госорганам понимать потребности казахстанцев.

Также профессор из США не остался равнодушным к биометрическому способу получения госуслуг.

«Вся эта система, действительно, удивительна и интересна для меня. То есть, если вы потеряете свою идентификационную карту (удостоверение личности), у вас есть отличный способ так называемого «резервного копирования», вы получите необходимую услугу и без документа», - добавил он.

В заключение известный гейммейкер протестировал автосимулятор в цифровом ЦОНе и сравнил его с видеоигрой, посчитав, что автосимулятор, в отличие от игры, ставит своей задачей не только доехать до цели быстро, но и соблюдая правила дорожного движения.

Напомним, в Нур-Султане проходит международный технологический форум «Digital Bridge», участниками которого стали эксперты в сфере IT-решений, цифровых технологий и т.д. из разных стран.







