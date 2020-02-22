Профессор Алтай Айтмагамбетов: Кафедры на производстве - лучшая практика для студентов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На недавнем заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП ) РК глава ведомства Аскар Жумагалиев призвал молодежь обучаться на IT-специальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несколько лет назад АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК инициировал открытие филиала кафедры радиотехники, электроники и телекоммуникаций (РЭТ) Евразийского Национального университета (ЕНУ) имени Гумилева на базе основного объекта наземной космической инфраструктуры предприятия - Центра космической связи (ЦКС) «Акколь» в Акмолинской области.

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» директор ЦКС «Акколь» Кайрат Тельгарин, несколько десятков студентов не только ЕНУ им. Гумилева, но и других вузов, успешно проходят практику, пишут дипломные проекты на филиале кафедры РЭТ.

«Обучение и практические задачи проводят инженеры центра в зависимости от тематики работ. Например, один из наших бывших практикантов, студент ЕНУ Нурсултан Уатаев успешно защитил диплом, начал работать у нас, затем прошел конкурс по международной программе «Болашак», продолжает обучение и вернется к нам в Акколь» инженером по управлению космическими аппапатами «Kazsat», - говорит К. Тельгарин.

В начале текущего года АО «РЦКС» на базе резервного центра космической связи «Коктерек» в Аллматинской области был открыт еще один филиал кафедры радиотехники, электроники и телекоммуникаций (РЭТ).

Как выяснилось, идея создания еще одного филиала кафедры РЭТ при РЦКС принадлежит двум людям – Виктору Лефтеру, который многие годы возглавлял предприятие и давнему другу РЦКС, профессору Алтаю Айтмагамбетову, вырастившему не одно поколение известных связистов Казахстана.

«Это будет филиал кафедры на производстве, который позволит улучшить практическую подготовку студентов, работать с действующим оборудованием, реальным управлением контроля спутников, изучать работу спутниковой связи в живую, проводить научные исследования с помехами, управлением спутников связи. И мы хотим, чтобы наши студенты писали дипломные проекты на основе реального процесса эксплуатации системы спутниковой связи, которые бы в будущем могли пригодиться предприятию», - говорит заведующий кафедрой РЭТ, профессор Алтай Айтмагамбетов.

Во время встречи Алтая Зуфарович ожидал приятный сюрприз: ему была вручена ведомственная медаль «Ветеран космической связи Казахстана».

«Профессор Айтмагамбетов, на счету которого сотни студентов, ставших успешными и известными в стране специалистами, руководителями в области связи, информационных технологий, является настоящим новатором, неутомимым ученым, чутким учителем и неравнодушным к будущему страны человеком», - отметил, вручая награду ветеран АО «РЦКС» Виктор Лефтер.

Заместитель председателя Правления АО «РЦКС» Шокан Свогузов рассказал о том, что предприятие уделяет большое внимание подготовке кадров.

«Для нашего предприятия это вторая по счету учебная кафедра вузов страны, так что опыт работы со студентами и сотрудничества с университетами по подготовке кадров для космической отрасли у нас есть», - отметил Ш. Свогузов, подчеркнув, что студенты будут проходить практику по желанию и в «Акколе», и в «Коктереке».