Профессор Алмаз Шарман: Будем ли мы обречены на перманентный карантин - зависит от нас самих

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман в своем Facebook ответил на аргументы противников вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно мне довелось пообщаться по Zoom и Instagram с жителями различных городов Казахстана по вопросам Ковид и вакцинации. В целом, как мне показалось, состоялись конструктивные беседы. Задавались важные вопросы о последствиях Ковид, методах лечения, различных видах вакцин, их безопасности, сроках вакцинации, и пр. Надеюсь, многие получили исчерпывающие ответы.

Как всегда, нашлась группа ярых антиваксеров, которые взялись полностью отрицать очевидное и даже призывать меня к ответственности за якобы дезинформацию. Причем в своих аргументах ссылаются на некую шымкентскую айну, основным родом занятий которой является лечебная физкультура.

Я и далее намерен отстаивать правду, бороться с мракобесием. Но давайте вновь разберемся в аргументах противников вакцинации.

Некоторые антиваксеры распространяют слухи о том, что следует «беспокоиться» о наличии в вакцинах неких вредоносных химических веществ. Такое от них странно слышать, будто они всю жизнь употребляют исключительно органическую пищу, дышат тибетским воздухом и пьют альпийскую воду. В мире нет ничего на 100 процентов безопасного. Даже обычный хлеб может вызвать серьезные, порой смертельные нарушения у людей с глютеновой непереносимостью. И это не говоря о побочных явлениях от БАДов и лекарств, которые противники вакцинации принимают в огромных количествах. Между тем, современное вакцинное производство является непревзойденным по степени очистки и соблюдения всех требований производственной безопасности.

Интересна также риторика о праве отказа от вакцинации. В целом согласен с правом выбора, но если мы бы не жили в условиях пандемии, а точнее, мировой биологической войны с невидимым противником – коронавирусом. Интересно, что такая риторика исходит от тех, кто для трудоустройства, помимо справок из кожвен- псих- и тубдиспансеров, был обязан проходить рентгенологическую флюорографию легких. А она уж однозначно сопряжена с определенными рисками отрицательного влияния на детородную функцию и ДНК будущих поколений. Что-то раньше я не слышал возмущений и добровольных отказов от таких требований.

Другим аргументом противников вакцинации является то, что нынешняя вакцинация – это небезопасное участие в эксперименте недоработанных вакцин. Если на то пошло, то до сих пор проводятся клинические исследования влияния на кровь аспирина, которому уже более 120 лет. Исходя из указанных рассуждений антиваксеров, миллиарды людей на планете являлись «подопытными кроликами» испытаний аспирина.

COVID-19 СЕГОДНЯ - ЭТО ПРЕДОТВРАТИМАЯ БОЛЕЗНЬ. Вакцинация, хоть и не на 100 процентов, но хорошо защищает от заражений коронавирусом и эффективно предупреждает тяжелое течение болезни.

ОДНОЗНАЧНО, вакцины сами по себе не вызывают Ковида. На сегодня в мире привито 4 миллиарда доз различных вакцин и не было ни одного случая заражения коронавирусом от вакцинации. Те, кто привился, практически не умирают от Ковида.

Вакцины не вызывают нарушений репродуктивных функций и развития уродств у новорожденных. Наоборот, те, кто заболел Ковидом, находятся под огромным риском бесплодия, недоношенности, импотенции, а также многочисленных хронических нарушений деятельности мозга, сердца и других органов, включая снижение умственных способностей.

Теперь ежедневно более 7 тысяч казахстанцев заражаются коронавирусом и по 150 человек расстаются с жизнями. И это огромная трагедия, которой не было бы, если большинство из нас своевременно получило бы необходимые вакцины. К сожалению, в Казахстане более 80 процентов населения остается не привитым от коронавируса. А это идеальная среда для его распространения и мутации. Если такая ситуация будет сохраняться, мы будем обречены на появление новых волн эпидемии из-за более заразных и агрессивных вариантов коронавируса.

Процесс вакцинации при ослабленных карантинных мерах будет вести к формированию новых вакцинно-устойчивых вариантов коронавируса с высокой заразностью. Так как это - естественный процесс выживания вируса. Ослаблять карантинные меры нельзя до тех пор, пока абсолютное большинство граждан, около 80 процентов, не провакцинируется. Ослабление противоэпидемических мер нужно воспринимать как благо, заслужить которое можно только лишь получив необходимые дозы вакцин».

АЛМАЗ ШАРМАН,

профессор медицины