18 Июня 2022 19:55

Профессия врача – это подвиг! – ветеран здравоохранения Серик Какенов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, прошло в Акмолинской области. Лучшие медработники региона и ветераны здравоохранения получили заслуженные награды из рук акима региона Ермека Маржикпаева, передает корреспондент МИА «Казинофрм».

Глава региона поздравил медработников от лица всех акмолинцев и пожелал им здоровья и терпения.





«Президент К.-Ж. Токаев обозначил обеспечение здоровья нации как один из главных приоритетов в развитии нашей страны. Главной задачей в системе здравоохранения остается предоставление качественных медицинских услуг, ведь главной ценностью любого государства является человек, а залогом его стабильности и процветания – здоровье граждан. Я рад, что сегодня мы смогли впервые за последние три года встретиться на таком масштабном мероприятии в прежнем формате. Пандемия внесла свои коррективы в жизнь каждого из нас, и только благодаря совместной слаженной работе мы смогли отвести угрозу», — обратился Е. Маржикпаев к медикам.





Как отметил аким региона, во время пандемии область потеряли немало наших земляков, в том числе и 15 талантливых врачей.





«Сегодня население области получает медпомощь в 562 медорганизациях региона, где трудится почти 14 тысяч человек, в том числе около 1700 врачей. Именно от людей в белых халатах ожидают не только профессионализма и готовности в любой ситуации прийти на помощь, но и душевного сострадания, искреннего сочувствия и моральной поддержки. И все эти качества у вас есть», — добавил Е. Маржикпаев.





Глава региона вспомнил и ветеранов сферы здравоохранения – тех, кто внес и продолжает вносить неоценимый вклад в развитие медицины.





Более 30 медиков области и ветеранов здравоохранения были удостоены в этот день наград — нагрудных знаков «Еңбек ардагері», «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «Жомарт жүрек» и «Шипалы алақан», а также медалей «За самоотверженную борьбу с коронавирусом» и благодарственных писем от акима области.





Ветеран здравоохранения, председатель профсоюза «Сенім» Серик Какенов отметил со сцены, что медики не бывают бывшими.





«Профессия врача – это подвиг, это героизм, это ответственность и это бесконечное служение людям. Мы почувствовали это во время проклятой пандемии… Но самое главное, что сегодняшние награды мы получаем из рук в руки. А это значит, что мы все еще живы», — отметил он, добавив, что медики высоко несут по жизни такие понятия, как честь, совесть, доброта и самое главное – порядочность и профессионализм.



