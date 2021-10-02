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    12:30, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Профессия педагога подразумевает непрерывное обучение и самосовершенствование – Шолпан Бабаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В канун Дня учителя в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» о своей работе рассказала преподаватель специальных дисциплин столичного Высшего колледжа транспорта и коммуникаций Шолпан Бабаева.

    – Шолпан Мухамедиевна, расскажите, как Вы пришли в эту профессию и почему выбрали именно ее?

    – Вообще, я из династии педагогов, общий стаж которой насчитывает более 100 лет. Изначально я выбрала для себя специальность в IT-сфере и 7 лет работала инженером-программистом, но судьба привела меня в сферу образования. И вот, на протяжении 10 лет я работаю преподавателем специальных дисциплин кафедры «Вычислительная техника и программное обеспечение» в Высшем колледже транспорта и коммуникаций города Нур-Султана. Мне всегда нравилось изучать что-то новое и делиться своими знаниями и опытом, а профессия педагога подразумевает непрерывное обучение и самосовершенствование, особенно это касается сферы IT, где все меняется очень быстро.

    Как воспринимаются в педагогическом сообществе инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по повышению статуса педагогов и улучшению их материального положения?

    – Очень положительно! Ведь данный закон выступает в качестве гаранта прав профессиональных педагогов. В сфере технического и профессионального образования с 2021 года педагогам стали доплачивать за категории, что существенно сказывается на зарплате. В свою очередь, это является мотивацией для преподавателей, что их труд оценивается по достоинству.

    Как известно, в связи с пандемией КВИ, возникли проблемы в сфере образования, по поводу которых Главой государства даны поручения Правительству. Что говорят в преподавательской среде по этому поводу?

    – Вначале были проблемы, конечно, в кратчайшие сроки нужно было переходить на дистанционное обучение. Но, в целом, все организации технического и профессионального образования города быстро сориентировались и перешли в дистанционный формат. В нашем колледже особых трудностей не было, так как все было грамотно организовано учебно-методическим отделом и службой информационных технологий. Администрацией колледжа оказывалась всесторонняя поддержка как преподавателям, так и студентам.

    – Как влияют ограничения, связанные с пандемией, на работу педагогов, на качество обучения?

    – Да, безусловно, влияют – педагогам приходится постоянно искать новые способы донесения знаний студентам, от студентов требуется высокая самоорганизация, ведь теперь 80% знаний приходится добывать самостоятельно, и были проблемы с доступом к интернету. Кроме того, повысилась нагрузка на педагогов, связанная с увеличением объема проверяемых работ.

    Учитывая уровень знаний, полученных в период пандемии, сейчас проводятся мероприятия по восполнению пробелов в знаниях, как было отмечено в выступлении министра образования и науки Республики Казахстан Асхата Аймагамбетова.

    – Ваши пожелания коллегам и молодым людям, избравшим профессию педагога в канун Дня учителя?

    – Желаю всем терпения и вдохновения, воплощения интересных идей. Пусть студенты радуют своими успехами и достижениями! Пусть ваша жизненная позиция дает желаемые результаты и развитие, даря прекрасные перспективы.

    – С праздником Вас! Спасибо за беседу.


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