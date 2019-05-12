Профессия медсестры не знает случайных людей - Камилям Маметбугенова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный день медсестры ежегодно отмечается 12 мая. Алматинка Камилям Маметбугенова работает старшей медсестрой высшей категории в научном центре детской хирургии и педиатрии уже 25 лет. За свою трудовую деятельность она меняла место работы только два раза. О верности к своей профессии она рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

Камилям Маметбугенова родилась в селе Малыбай, Алматинской области. Среднюю школу закончила также в родном селе. В 1985 году она приехала в Алмату и поступила в медицинский колледж.

«В наше время было модно поступать на врача или на учителя. Я с детства хотела пойти работать именно детской медсестрой. Не знаю почему, но мне это нравилось и я очень люблю детей. Во время болезни для каждого из нас важнее всего теплота и внимание, заботливые и умелые руки человека, который придет на помощь. Не случайно образ медицинской сестры - для людей всего мира стал символом милосердия и добра. Не зря говорят, что медсестра - это профессия, в которую может прийти каждый, но остаются самые преданные», - рассказывает собеседница.

После окончания медицинского колледжа Камилям Маметбугенова начала работать в операционном блоке областной больницы. Оттуда ее пригласили в научный центр детской хирургии и педиатрии. Также в операционном блоке научного центра она работает уже целых 25 лет.





«За свою трудовую деятельность я поменяла только два раза место работы. Я люблю постоянство. Никогда не думала переобучиться на врача. Люблю свою профессию и не хочу ее менять. За время моей работы открыли несколько операционных блоков. Такие как, кардио-, онкологический, хирургический, урологический операционные блоки и для новорожденных», - рассказала она.





По ее словам, главное нужно обучить молодых, направлять и готовить их к правильной медсестренской работе. В команде Камилям Маметбугеновой сейчас 15 молодых медсестер.





«Моя команда - это моя сила. Есть медсестры, с которыми мы вместе работаем уже 10 лет. Если в команде правильно выстроена дисциплина, это способствует плодотворной и качественной работе. Я строга к себе и к другим, именно в работе, где все связано с операцией все должны быть очень ответственными», - говорит она.

Рабочие будни медсестер начинаются с утреннего обхода. Они всей командой обсуждают план предстоящих операций.





«4 дня подряд у нас проходят плановые операции. Операционная медсестра должна знать свой план, какие необходимы инструменты. План операций нам поступает от хирургов. Мы с медсестрами обсуждаем весь процесс и распределяем каждого по своим функциям работы», - рассказала героиня.

В семье Камилям Маметбугеновой четверо детей. В медицину помимо нее пошла также старшая сестра. Она трудится в сфере фармацевтики. Младшая сестра работает медсестрой в реанимационном блоке.





«Все наши пациенты, это маленькие дети, которые нуждаются в добром слове и поддержке. Каждый, находясь на операционном столе, чувствует страх и волнение. Думаю, они ощущают всю нашу заботу даже находясь под наркозом», - поделилась собеседница.

За годы в своей работе Камилям Маметбугенова была удостоена множества наград и благодарственных грамот от Министерства здравоохранения РК.







Ежегодно к профессиональному празднику медсестер в институте детской хирургии и педиатрии организовываются различные мероприятия. К примеру, КВН или же конкурсы в номинации «Лучшая медсестра». В этом году планируется состязание по спорту среди всех медсестер института.



