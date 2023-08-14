Профессиональный стандарт «Деятельность в сфере религии» появится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется утверждение профессионального стандарта под названием «Деятельность в области религии». Приказ о данном стандарте был опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Профессиональный стандарт разработан Министерством информации и общественного развития Казахстана в соответствии с пунктом 2-1 статьи 117 Трудового кодекса РК.

Он разработан для установления общих требований к профессиональной деятельности работника, решения широкого спектра задач в области управления персоналом на местах проведения религиозных обрядов и служб, разработки образовательных программ всех уровней профессионального образования, а также проведения оценки профессиональной подготовки.

В Карточки профессий вошли профессии как религиоведы, исламоведы, теологи, преподаватели религии и религиоведения, преподаватели теологии, имамы-хатибы, устазы, исламские теологи, хафизы, хадисоведы, исламские фикхи, имамы и азаншы.

Публичное обсуждение проекта продлится до 23 августа.