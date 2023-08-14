Профессиональный стандарт «Деятельность в сфере религии» появится в Казахстане
Профессиональный стандарт разработан Министерством информации и общественного развития Казахстана в соответствии с пунктом 2-1 статьи 117 Трудового кодекса РК.
Он разработан для установления общих требований к профессиональной деятельности работника, решения широкого спектра задач в области управления персоналом на местах проведения религиозных обрядов и служб, разработки образовательных программ всех уровней профессионального образования, а также проведения оценки профессиональной подготовки.
В Карточки профессий вошли профессии как религиоведы, исламоведы, теологи, преподаватели религии и религиоведения, преподаватели теологии, имамы-хатибы, устазы, исламские теологи, хафизы, хадисоведы, исламские фикхи, имамы и азаншы.
Публичное обсуждение проекта продлится до 23 августа.