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    22:36, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Профессиональный праздник отметили жамбылские полицейские

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В День казахстанской полиции департамент полиции Жамбылской области провёл ряд торжественных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Таразе, в городском парке «Женіс» состоялось возложение цветов к памятнику Халық Қаһарманы Газизу Байтасову и сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. На митинге присутствовали руководители местной власти, правоохранительных и государственных органов, силовых структур, ветераны ОВД, личный состав департамента полиции, представители СМИ.


    После исполнения Государственного Гимна РК с поздравлением выступил начальник областной полиции генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

    Выразив огромную благодарность ветеранам органов внутренних дел и сотрудникам полиции за доблестное несение службы на благо народа и Отчизны, глава жамбылского гарнизона пожелал крепкого здоровья, благополучия и отличных успехов по охране общественного порядка и в борьбе с преступностью.

    Минутой молчания в сопровождении салюта присутствующие почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел.

    Много хороших и добрых слов в адрес ветеранов органов внутренних дел и действующих полицейских высказал секретарь Жамбылского областного маслихата Махметгали Сарыбеков. Он напомнил о предстоящем 30-летии Независимости Казахстана и о героях-полицейских, таких как Халық Қаһарманы Газиз Байтасов, отдавших свою жизнь во имя людей.

    Затем состоялось вручение почётных грамот областного маслихата отличившимся сотрудникам полиции.

    По окончании митинга в актовом зале департамента полиции состоялось торжественное собрание с вручением наград и праздничный концерт.

    Ко Дню полиции РК 24 лучших сотрудника жамбылской полиции награждены правом министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева.

    Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов поощрил различными видами наград 157 человек.


    Теги:
    МВД РК Жамбылская область Правоохранительные органы
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