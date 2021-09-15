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Профессиональный праздник отмечают казахстанские танкисты

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Сентября 2021, 14:03
Профессиональный праздник отмечают казахстанские танкисты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 сентября профессиональный праздник отмечают казахстанские танкисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Этот день ознаменован в истории событием 1942 года, когда молодежь Шымкента передала седьмому и тринадцатому отдельным танковым полкам 46 танков Т-34 с надписью «Комсомольцы Казахстана». Сбор средств на строительство танковой колонны проводился молодежью всей республики.

Танки и сегодня остаются основной боевой составляющей армий многих стран мира. Их главное преимущество – защищенность и боевая мощь.

В Вооруженных Силах Казахстана танковые части и подразделения дислоцированы в различных регионах страны, находятся в постоянной боевой готовности. Танкисты неустанно повышают уровень боевой подготовки и оттачивают профессиональное мастерство, отрабатывая новые способы действий. В ходе масштабных учений «Алдаспан-2020» танковые подразделения апробировали «Танковую карусель», а на «Калкан-2021» применили прием «Сақ корғаны», позволяющий снизить вероятность поражения и ввести противника в заблуждение.

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Танкистов отличают доблесть, выносливость, решительность, стойкость и мужество. Офицеры танковых войск постоянно участвуют в учениях и маневрах, обладают глубокими знаниями тактики и оперативного искусства, основ боевого применения войск, вооружения и военной техники. Не случайно в руководстве Вооруженными Силами Казахстана все годы неизменно присутствуют генералы, которым путевку в жизнь дала служба именно в танковых частях и подразделениях.

Ежегодно с 2014 года наша команда защищает честь казахстанской армии в конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, регулярно занимая призовые места. В 2021 году казахстанская команда заняла третье место среди 19 стран-участниц. Она уверенно опередила лучшие экипажи из Азербайджана, Беларуси, Сербии, Узбекистана, уступив лишь танкистам из России и Китая.

Сегодня воины-танкисты бережно хранят и продолжают славные традиции танковых войск, успешно осваивают новые приемы и способы действий, в полном объеме выполняют учебно-боевые задачи, демонстрируя высокий профессионализм и мастерство.

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