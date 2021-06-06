Профессиональный клуб шахматистов предлагает создать Динара Садуакасова
Напомним, что во Дворце Независимости отныне располагается шахматная академия Динары Садуакасовой и различные кружки для раскрытия творческого и спортивного потенциала детей и молодежи. Известная шахматистка обучает детей азам игры в шахматы по авторским книгам и различным пособиям других авторов.
«Особенность этих книг в том, что на основе своих партий рассказываю, как можно научиться быстро играть в шахматы. А с помощью таких пособий дети могут постоянно тренироваться, находясь дома. Они могут решать задачи, просматривать примеры. Вторая книга также была издана на казахском языке. Чувствуется потребность для казахоязычной аудитории», - отметила Динара Садуакасова.
Основной филиал школы располагается в столице и в Атырау.
«Поступает предложение открыть подобные школы в различных областях, но поскольку нас беспокоит качество обучения, то, как правильно передавать шахматные знания и методики, не торопимся, будем открываться постепенно. Нам важно, чтобы хорошие педагоги преподавали у нас, которые могут налаживать связь с детьми», - считает шахматистка.
По ее словам, у каждого ребенка свои способности. В школу принимают с пяти лет, но по способностям детей - в более раннем возрасте.
«У нас есть идея собрать талантливых, одаренных детей со всего Казахстана и создать профессиональный клуб, который поможет появлению чемпионов и сильных шахматистов», - поделилась предложением Динара Садуакасова.