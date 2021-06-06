Профессиональный клуб шахматистов предлагает создать Динара Садуакасова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе официального открытия Центра развития детей и молодежи во Дворце Независимости известная казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова поделилась своей идеей создать профессиональный клуб шахматистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что во Дворце Независимости отныне располагается шахматная академия Динары Садуакасовой и различные кружки для раскрытия творческого и спортивного потенциала детей и молодежи. Известная шахматистка обучает детей азам игры в шахматы по авторским книгам и различным пособиям других авторов.

«Особенность этих книг в том, что на основе своих партий рассказываю, как можно научиться быстро играть в шахматы. А с помощью таких пособий дети могут постоянно тренироваться, находясь дома. Они могут решать задачи, просматривать примеры. Вторая книга также была издана на казахском языке. Чувствуется потребность для казахоязычной аудитории», - отметила Динара Садуакасова.

Основной филиал школы располагается в столице и в Атырау.

«Поступает предложение открыть подобные школы в различных областях, но поскольку нас беспокоит качество обучения, то, как правильно передавать шахматные знания и методики, не торопимся, будем открываться постепенно. Нам важно, чтобы хорошие педагоги преподавали у нас, которые могут налаживать связь с детьми», - считает шахматистка.

По ее словам, у каждого ребенка свои способности. В школу принимают с пяти лет, но по способностям детей - в более раннем возрасте.

«У нас есть идея собрать талантливых, одаренных детей со всего Казахстана и создать профессиональный клуб, который поможет появлению чемпионов и сильных шахматистов», - поделилась предложением Динара Садуакасова.