АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на POLISIA.KZ.

По информации МВД РК, в заложниках у захватчика находится предположительно 7 человек.

Информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности.

«Также сообщаем, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались. Призываем граждан опираться на информацию из официальных источников. Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию», - обратились в МВД РК к казахстанцам и представителям СМИ.

Стражи порядка также просят жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет. Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал.