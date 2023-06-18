РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:23, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на POLISIA.KZ.

    По информации МВД РК, в заложниках у захватчика находится предположительно 7 человек.

    Информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности.

    «Также сообщаем, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались. Призываем граждан опираться на информацию из официальных источников. Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию», - обратились в МВД РК к казахстанцам и представителям СМИ.


    Стражи порядка также просят жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

    Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет. Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал.


    Теги:
    Происшествия Происшествия, ЧС Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!