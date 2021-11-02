Профессионально-техническим колледжам разрешат продавать свой изготовленный продукт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 2025 года во всех регионах Казахстана появятся колледжи по подготовке специалистов по международному стандарту. Со временем все колледжи также будут соответствовать этому стандарту. В этой связи заместитель директора департамента технического и профессионального образования Ернат Жунисов в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» пояснил, какие изменения произойдут в сфере профессионально-технического образования в рамках национального проекта «Образованная нация».

«По поручению Главы государства был подготовлен национальный проект «Образованная нация». В него включены три показателя по развитию сферы профессионально-технического образования. Один из них - 100% обеспечение молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям к 2025 году. Ежегодно в этой сфере обучаются 100-150 тысяч студентов. 95 тысяч из них обучались бесплатно в рамках государственного заказа. Из-за нехватки государственного заказа ежегодно 50 тысяч студентов обучались на платной основе. В период пандемии у них возникли сложности с оплатой обучения. Поэтому Глава государства в своем Послании поручил к 2025 году обеспечить 100 % молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям. Национальный проект направлен на решение этих конкретных задач», - сказал Ернат Жунисов.

По его словам, для достижения этой планки министерство планирует увеличивать заказ на профессионально-техническое образование за счет республиканского бюджета. А раньше вопрос решался только средствами из местного бюджета.

«В первую очередь, намерены принимать на бесплатное обучение абитуриентов, поступающих после 9 класса. С этой целью объем государственного заказа увеличится до 70 тысячи до 2025 года. Для этого из республиканского бюджета на 5 лет будут выделено свыше 130 млрд тенге. Ранее уже говорил о том, что на профессионально-техническое образование из местного бюджета сделан заказ на 95 тысяч мест. 20 тысяч из них финансируется по программе «Енбек». В этом году данная программа завершается. То есть, в следующем году из республиканского бюджета будет выделено 45 тысяч мест на 76,4 тысяч госзаказов, предоставляемых за счет местного бюджета», - отметил спикер.

По словам Ерната Жунисова, ежегодно утверждается перечень специальностей, по которым студентов будут обучать бесплатно. В этой работе задействованы НПП «Атамекен», центры занятости населения регионов.

«В прошлом году мы утвердили принцип «деньги за студентом», новые правила приема на профессионально-техническое образование. Раньше местные акиматы сами распределяли государственный заказ колледжам. Образовательные учреждения принимали студентов по этому заказу. Сейчас мы отказались от этой системы и внедрили новый механизм, согласно которому, государственный заказ выделяется тому колледжу, который выбирает студент. Студентам предоставили возможность выбирать 4 специальностей, 4 колледжа. Наряду с этим, вместо экзаменов для приема на обучение, учитываем средний балл аттестата и оценку по профильному предмету», - сказал Е. Жунисов.

Основная цель этих изменений - снижение доли молодежи категории NEET.

«Согласно последним данным ежегодно потребность в кадрах, получивших профессионально-техническую специальность, составляет чуть более 100 тысяч. А к 2025 году ежегодно планируем обеспечить профессионально-техническим образованием свыше 150 тысяч молодежи. С одной стороны будет изменен список востребованных специальностей», - добавил он.

В рамках национального проекта до 2025 года предусмотрено обновить материально-техническую базу 350 колледжей. Для этой цели планируется выделить 10 млрд тенге из местного бюджета.

«Чтобы решить финансовый вопрос, на законодательном уровне разрешили колледжам продавать свой товар, изготовленный в лабораториях. Часть поступивших средств будет выделена на поощрение студентов, а оставшаяся часть – на обновление материально-технической базы»,- добавил Ернат Жунисов.