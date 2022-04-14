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    17:25, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Профессиональная лига футзала создана в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональная лига футзала создана в Казахстане. Такое решение было принято в стенах Казахстанской федерации футбола на заседании по вопросу развития футзала в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

    Решение о создании лиги было единогласно поддержано всеми клубами OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футзалу.

    Президентом лиги избран Аскар Абдильдаев, возглавляющий департамент футзала Казахстанской федерации футбола.

    Основной деятельностью лиги будет проведение всех внутренних соревнований по футзалу: OLIMPBET-чемпионата РК, OLIMPBET - Кубка РК, OLIMPBET-Суперкубка РК, а также первенств страны среди игроков всех возрастов (U-13, U-15, U-17).

    В повестку дня вошли также вопросы об организации Первой лиги Казахстана по футзалу и внедрении лицензирования футзальных команд с нового сезона.


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