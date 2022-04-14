НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональная лига футзала создана в Казахстане. Такое решение было принято в стенах Казахстанской федерации футбола на заседании по вопросу развития футзала в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Решение о создании лиги было единогласно поддержано всеми клубами OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футзалу.

Президентом лиги избран Аскар Абдильдаев, возглавляющий департамент футзала Казахстанской федерации футбола.

Основной деятельностью лиги будет проведение всех внутренних соревнований по футзалу: OLIMPBET-чемпионата РК, OLIMPBET - Кубка РК, OLIMPBET-Суперкубка РК, а также первенств страны среди игроков всех возрастов (U-13, U-15, U-17).

В повестку дня вошли также вопросы об организации Первой лиги Казахстана по футзалу и внедрении лицензирования футзальных команд с нового сезона.