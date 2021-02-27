РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Проезжавший мимо гвардеец спас из горящего дома трех человек в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске военнослужащий Национальной гвардии спас из горящего дома трех человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    Случай произошел 26 февраля около 12:10 часов. Военнослужащий столичной воинской части 5573 Нацгвардии майор Алим Тасмагамбетов, находясь в отпуске, ехал на своей машине по делам. Проезжая по улице Н. Назарбаева, гвардеец заметил дым на балконе одной из квартир 5-этажного дома.


    В задымленной квартире на момент пожара никого не оказалось. Сообщив в 101, офицер приступил к эвакуации жильцов подъезда, где произошло возгорание. Военнослужащий эвакуировал из дома двух пожилых женщин и подростка, посадил их в свой автомобиль, чтобы они не замерзли.

    «Увидев дым на первом этаже, который очень быстро распространялся по дому, я быстро побежал к подъезду. Попутно по дороге вызвал пожарную команду. Дверь от подъезда была закрыта, пришлось звонить по всем номерам квартир и кидаться снежками в окна жителей. Благо дверь открыли быстро. Зайдя в подъезд, увидел, что всё вокруг уже заволокло едким дымом от пожара в квартире, в которой, к счастью, никого не оказалось. Я поднялся на верхние этажи, стучась во все двери. На пятом этаже в одной из квартир проживала 83-летняя женщина. Она не знала о пожаре, так как спала. Не теряя времени, я поднял ее, понес на улицу и посадил в свою машину, ведь на улице было очень холодно. Также мне удалось эвакуировать еще одну женщину в возрасте 70-ти лет и 14-летнего мальчика», - рассказывает офицер Нацгвардии.

    Позже к месту возникновения пожара подоспели двое военнослужащих Военного института Национальной гвардии младший сержант Денис Мухин и прапорщик Евгений Видникевич, которые вместе с прибывшими вскоре огнеборцами пожарных частей эвакуировали остальных жителей подъезда. Военнослужащие вынесли из задымленного дома одного ребенка.

    Всего из подъезда было эвакуировано 15 человек, из них трое детей. В результате пожара никто не пострадал.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!