Проездные гранты получили четверо талантливых школьников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Air Astana подвела результаты за первый квартал конкурса проездных грантов «Жас Кыран» среди одаренных школьников в возрасте от 7 до 17 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Победителем первого месяца (апреля) стал Артур Ким, одиннадцатиклассник из Актобе, который получил право на авиаперелет для посещения Международной физической олимпиады в Ганновере (Германия). Артур вместе с командой получил ряд наград на олимпиаде, сам Артур завоевал бронзовую медаль.

Победительница второго месяца (мая) – Диана Тыныштык, ученица 8-го класса из Астаны. В августе вместе с папой она отправится на шахматный турнир серии SUMMER PRAGUE OPEN 2023, который пройдет в столице Чехии Праге.

В июне жюри определило четверых победителей, в их числе:

1) Матвей Рыбалкин, (Алматы)

2) Дарья Моторова, Актобе

3) Яна Ким (Кызылорда)

4) Маргарита Нам (Кызылорда).

К конкурсу допускаются правильно заполненные заявки, а также документы, предоставленные в соответствии с требованиями конкурса.

Особую важность при рассмотрении играет статус проводимых соревнований или конкурсов (обязателен международный статус, а также учитываются прошлые заслуги соискателей).

Заявки рассматриваются независимым жюри в составе 6 человек, в составе которого эксперты в области образования, благотворительности, а также журналисты. Победители определяются большинством голосов.

Напомним, весной 2023 года авиакомпания запустила конкурс «Жас Кыран» среди талантливых казахстанцев в возрасте от 7 до 17 лет. Согласно положению о конкурсе авиакомпания на основании индивидуальных заявок ежемесячно предоставляет проездные гранты в рамках маршрутной сети группы компаний Air Astana. Проездной грант – это бесплатный авиабилет эконом-класса туда-обратно на одного ребенка и одного сопровождающего.