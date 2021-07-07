Проезд временно ограничат по улице Курмангазы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы временно ограничат проезд по улице Курмангазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 12 часов 7 июля до 9 часов 8 июля 2021 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Курмангазы от проспекта Достык до улицы Зенкова», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время проведения аварийных работ после гидравлических испытаний на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.

«Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - обратились к горожанам в компании.