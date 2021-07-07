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    11:16, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Проезд временно ограничат по улице Курмангазы в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы временно ограничат проезд по улице Курмангазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 12 часов 7 июля до 9 часов 8 июля 2021 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Курмангазы от проспекта Достык до улицы Зенкова», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время проведения аварийных работ после гидравлических испытаний на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.

    «Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - обратились к горожанам в компании.


    Теги:
    Дороги Транспорт Общество Алматы
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