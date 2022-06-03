3 Июня 2022 22:29

Проезд в столичных автобусах будет бесплатным 5 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 5 июня , в день референдума общественный транспорт в Нур-Султане будет бесплатным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Бесплатный проезд распространяется также на пригородные маршруты. Автобусы будут курсировать как обычно с 06:00 до 23:00 часов», - говорится в сообщении.

В акимате также напомнили, что с марта 2020 года введен бесплатный проезд в общественном транспорте для всех несовершеннолетних. Это решение распространяется и на детей-жителей пригородов. С момента запуска бесплатного проезда несовершеннолетними совершено почти 34 миллионов поездок.