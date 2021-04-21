Проезд в павлодарских трамваях теперь можно оплатить с Kaspi QR

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Kaspi.kz совместно с городским трамвайным управлением разработали для павлодарцев новый удобный сервис – оплата проезда в трамваях с помощью Kaspi QR. Об этом передает МИА «Казинформ».

Все платежи с Kaspi QR – без комиссий. А с 21 апреля при оплате с Kaspi QR каждый пассажир получит бонус в размере 30% от стоимости проезда. Бонусы можно использовать в приложении Kaspi.kz для оплаты коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей и покупок.

Теперь, чтобы оплатить проезд, нужно с помощью приложения Kaspi.kz отсканировать QR-код, расположенный в салоне трамвая и оплатить.

«Внедрение сервиса оплаты проезда в общественном транспорте с помощью Kaspi QR отвечает современным требованиям и будет удобным для жителей города Павлодара, как один из вариантов безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте, - прокомментировал аким Павлодара Ержан Иманслям. - Отрадно, что возможности оплаты проезда безналичным способом расширяются, и каждый павлодарец может выбрать удобный ему способ».

«Мы хотим, чтобы поездки в трамваях были во всем комфортными для наших пассажиров, - сказал председатель правления Трамвайного управления Павлодара Муслим Махмудов. - И всегда прислушиваемся к пожеланиям людей. Многие павлодарцы активно используют безналичные платежи и хотели бы оплачивать поездки с помощью смартфона. Мы обратились к Kaspi.kz с предложением внедрить у нас оплату с Kaspi QR. Компания откликнулась на нашу инициативу и с 14 апреля наши пассажиры могут оплатить проезд в трамвае с помощью QR, или даже, не вставая с места – через приложение. Стало намного проще оплачивать поезд своевременно».





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