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    13:33, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Проезд в общественном транспорте подорожал в Петропавловске

    Проезд в общественном транспорте подорожал в Петропавловске

    С сегодняшнего дня возросла стоимость проезда в общественном транспорте Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского акимата, с 25 сентября тариф для взрослых составляет 100 тенге при безналичной плате, 170 тенге – при наличной, для детей – 50 и 85 тенге, соответственно.

    В «СКО Автотранспортный союз» сообщили, что в продажу поступили детские транспортные карты. Ранее горожане жаловались, что не могли приобрести их в течение трех месяцев. Проблемы с поставкой карт возникали из-за ужесточения законодательства. Перевозчики обещали, что к концу сентября они появятся в продаже.

    О повышении стоимости проезда в общественном транспорте было известно еще в августе. Тогда в городском акимате поясняли, что последний раз тариф утверждали в 2017-м году. За это время произошла большая инфляция, выросли цены на ГСМ, запчасти, заработная плата водителей. Разницу наличной и безналичной оплаты объясняли тем, чтобы стимулировать горожан расплачиваться безналичным способом и минимизировать коррупционные риски.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Транспорт
    Автор
    Олеся Жуковень
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