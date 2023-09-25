Проезд в общественном транспорте подорожал в Петропавловске

С сегодняшнего дня возросла стоимость проезда в общественном транспорте Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, с 25 сентября тариф для взрослых составляет 100 тенге при безналичной плате, 170 тенге – при наличной, для детей – 50 и 85 тенге, соответственно.

В «СКО Автотранспортный союз» сообщили, что в продажу поступили детские транспортные карты. Ранее горожане жаловались, что не могли приобрести их в течение трех месяцев. Проблемы с поставкой карт возникали из-за ужесточения законодательства. Перевозчики обещали, что к концу сентября они появятся в продаже.

О повышении стоимости проезда в общественном транспорте было известно еще в августе. Тогда в городском акимате поясняли, что последний раз тариф утверждали в 2017-м году. За это время произошла большая инфляция, выросли цены на ГСМ, запчасти, заработная плата водителей. Разницу наличной и безналичной оплаты объясняли тем, чтобы стимулировать горожан расплачиваться безналичным способом и минимизировать коррупционные риски.