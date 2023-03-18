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Проезд в общественном транспорте в городах Карагандинской области в день выборов будет бесплатным

Автор:  
Агата Мухамеджанова
18 Марта 2023, 13:00
Проезд в общественном транспорте в городах Карагандинской области в день выборов будет бесплатным

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В день выборов, 19 марта, проезд в автобусах в городах Карагандинской области будет бесплатным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде в день выборов бесплатно можно будет ездить на городских маршрутах, за исключением пригородных – № 71, 72, 73, 115, 117, 41, 495, 500А.

Общественный транспорт будет курсировать согласно графику воскресного дня.

В понедельник, 20 марта, автобусы будут работать в штатном режиме.

Также на маршрутах Темиртау, Сарани, Шахтинска, Абая, Балхаша и Приозёрска будет обеспечен бесплатный проезд.

На междугородных маршрутах, в том числе № 146, 121, 107, 122, 100, 127, 165, проезд будет платным – по действующим тарифам.


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