Проезд в общественном транспорте подорожает в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Стоимость проезда в общественном транспорте города Кокшетау увеличится до 100 тенге с 11 июля при оплате транспортной картой и до 180 – при оплате наличными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата города Кокшетау, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте», в областном центре вынесено постановление установить дифференцированный тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа городским сообщением.

Теперь цена на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении при безналичной оплате посредством транспортных карт для взрослых вырастет с 80 тенге до 100 тенге. Дети в возрасте от семи до пятнадцати лет будут платить за проезд по карте 40 тенге.

А вот при оплате наличными деньгами взрослым придется раскошелиться на 180 тенге (вместо 150). Детям в возрасте от семи до пятнадцати лет проезд без карты обойдется в 70 тенге.

«В случае неисправности системы электронной оплаты за проезд пассажиры, осуществляющие оплату посредством транспортных карт, имеют право на бесплатный проезд», - сообщили в ведомстве.

Постановление вводится в законную силу с 11 июня 2023 года.

31 мая текущего года в общественном транспорте города Кокшетау были введены альтернативные способы оплаты проезда. Теперь кокшетауцы имеют возможность оплачивать за проезд банковскими картами Visa, Mastercard, Unoin Pay, American Express, JCB, Diners Club, Discover. Кроме этого, проезд возможно оплатить при помощи смартфона или смартчасов посредством сервисов бесконтактной оплаты (NFС) - Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.