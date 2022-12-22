Проезд в общественном транспорте Костаная подорожает с нового года

22 Декабря 2022, 06:30

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С января 2023 года повышается тариф за проезд в общественном транспорте Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской отдел ЖКХ.

В ведомстве сообщили, что Министерство юстиции зарегистрировало постановление о повышении тарифа.

«С 1 января 2023 года стоимость за проезд в автобусе безналичным расчетом будет составлять 100 тенге. Оплата наличными составит 170 тенге. Пропорционально увеличится и стоимость проезда на пригородных маршрутах. Кроме того, с 1 января 2023 года на всех пригородных маршрутах начнет действовать дифференцированный тариф», - сообщает городской отдел ЖКХ.

В пригородных автобусах оплата будет производиться следующим образом: безналичным способом – 5 тенге за 1 км необходимо прибавить к установленным 80 тенге.

«К примеру, до Тобыла - 2 километра, итоговая сумма – 90 тенге. Если оплата будет наличными, то в таком случае 1 км будет стоить 10 тенге. Необходимо прибавить получившуюся сумму к 150 тенге и стоимость проезда до нужного населенного пункта: до Тобыла – 170 тенге, Заречного – 190 тенге. Такая же схема будет применима ко всем пригородным маршрутам», - пояснили в отделе.

Здесь же отметили, что стоимость проезда в общественном транспорте не повышалась в Костанае с 2017 года.