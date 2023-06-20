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Проезд в городском транспорте подорожает в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
20 Июня 2023, 13:26
Проезд в городском транспорте подорожает в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске изменится дифференцированный тариф на проезд в городских маршрутках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект постановления размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов.

Согласно документу, при безналичной оплате стоимость проезда составит для взрослого горожанина 100 тенге, для детей в возрасте от 7 до 18 лет – 50 тенге. Если оплата наличными, то придется заплатить 170 и 85 тенге, соответственно.

Сейчас тариф составляет 80 тенге для взрослого и 40 – для ребенка – при безналичной оплате и 130 и 65 тенге, соответственно, при наличном способе оплаты.

«Настоящее постановление акимата города Петропавловска вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», - говорится в проекте.

На публичном обсуждении проект постановления будет находиться до 1-го июля.

Вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте в Петропавловске поднимали неоднократно. К местным властям с такой просьбой ранее обращались перевозчики. По их словам, тариф не менялся с 2017-го года. За это время подорожало и обслуживание автобусов, и топливо. Поскольку многие маршруты в городе субсидируются, в горакимате задумались о повышении тарифа. Иначе бюджет не справится с выплатами.


Транспорт   Петропавловск  
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