Проезд в автобусах подешевеет временно в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С 7 октября в Актобе временно подешевеет проезд в общественном транспорте при безналичной оплате банковской картой системы Visa, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

Акция действует только в автобусах ТОО «ПАТП». В частности это маршруты №№ 1, 2, 5, 8, 23, 40, 45, 46, 48, 51, 52, где установлены специальные электронные устройства оплаты - валидаторы. Таким образом, обладатель банковской карты системы ​ Visa будет платить не 80, а 40 тенге за взрослого человека.

Срок акции до 7 января 2020 года. После этой даты стоимость проезда при оплате картой будет восстановлена.

Цель акции - приучить горожан пользоваться безналичным способом оплаты проезда, чтобы в дальнейшем применять электронные системы оплаты во всех общественных автобусах. Как известно, в Актобе два перевозчика общественного транспорта - ТОО «ПАТП» и ТОО «Автопарк» и вопрос безналичной оплаты за проезд поднимался не раз в целях обеспечения прозрачности работы перевозчиков.



