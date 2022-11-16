Проезд в автобусах будет бесплатным в день выборов в Семее

16 Ноября 2022, 12:00

16 Ноября 2022, 12:00

Проезд в автобусах будет бесплатным в день выборов в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 20 ноября, в день выборов, жители города Семея будут обеспечены бесплатным проездом на общественном транспорте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В воскресенье автобусы будут курсировать по своему обычному расписанию.

В Семее будут работать 149 избирательных участков, в списки избирателей в городе Семее включены более 232 тысяч человек. Проверить свой избирательный участок можно на сайте акимата города Семея.

Телефоны горячей линии по вопросам выборов для избирателей: 8 (7222) 52-21-36; 8 (7222) 56-50-42.

Для консультаций по вопросам голосования работает областной Сall-центр – 109