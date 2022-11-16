Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Проезд в автобусах будет бесплатным в день выборов в Семее

16 Ноября 2022, 12:00
Проезд в автобусах будет бесплатным в день выборов в Семее
16 Ноября 2022, 12:00

Проезд в автобусах будет бесплатным в день выборов в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 20 ноября, в день выборов, жители города Семея будут обеспечены бесплатным проездом на общественном транспорте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В воскресенье автобусы будут курсировать по своему обычному расписанию.

В Семее будут работать 149 избирательных участков, в списки избирателей в городе Семее включены более 232 тысяч человек. Проверить свой избирательный участок можно на сайте акимата города Семея.

Телефоны горячей линии по вопросам выборов для избирателей: 8 (7222) 52-21-36; 8 (7222) 56-50-42.

Для консультаций по вопросам голосования работает областной Сall-центр – 109


Новости по теме
Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
Количество безбилетных пассажиров в автобусах увеличилось в Астане
Как в Астане намерены бороться с переполненными автобусами
Читайте также
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
В МИД РК состоялась встреча с генеральным секретарем ШОС
Председатель ЦИК РК встретился с делегацией ПА ОДКБ
Состоялись встречи председателя ЦИК РК  с председателями ЦИК Узбекистана и Азербайджана
Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Начался день тишины перед выборами Президента Казахстана
Более 200 обращений поступило с начала подготовки к выборам - ЦИК РК
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору