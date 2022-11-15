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Проезд в автобусах будет бесплатным 20 ноября в Астане

15 Ноября 2022, 14:44
Проезд в автобусах будет бесплатным 20 ноября в Астане
15 Ноября 2022, 14:44

Проезд в автобусах будет бесплатным 20 ноября в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане, 20 ноября, в день выборов проезд в автобусах будет бесплатным (как городские, так и пригородные маршруты). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику - с 06:00 до 23:00.

21 ноября, в понедельник, общественный транспорт будет работать в штатном режиме с оплатой по безналичному расчету.


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