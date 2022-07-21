21 Июля 2022 17:26

Проезд по улицам Алматы ограничат на время реконструкции теплосетей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью и по дворовым территориям названных городских участков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Алматинские тепловые сети».

Движение автомототранспорта будет закрыто в Алмалинском районе:

- с 26 июля до 31 августа — во дворах домов №№ 29, 33 и 35, расположенных по улице Радостовца;

- с 28 июля по 29 августа — по улице Досмухамедова от улицы Курмангазы до проспекта Абая;

В Бостандыкском районе:

- с 25 июля по 15 сентября — по улице Ганди от улицы Козыбаева до улицы Западный Желтоксан в западном направлении;

- с 1 августа по 31 августа — на территории микрорайона Орбита-4 во дворе дома №7.

Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в дома будет подаваться по временным схемам.