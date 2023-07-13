Проезд по платным дорогам может подорожать в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стоимость проезда по 11-ти платным дорогам может подорожать в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные содержатся в документе по внесению изменений в некоторые приказы Министерства по инвестициям и развитию РК и Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, размещенном на портале «Открытые НПА».

Согласно новым тарифам планируется утвердить следующие цены за проезд:

Трасса Астана-Щучинск:

- для легковых автомобилей - 0,0696 МРП (240 тенге), для автобусов и грузовых автомобилей - с 0,3478 до 1,8087 МРП (1 200 - 6 240 тенге).

Трасса Астана-Темиртау:

- для легковых автомобилей - 0,0696 МРП (240 тенге), для автобусов и грузовых автомобилей - от 0,2435 до 1,1652 МРП (от 840 до 4 020 тенге).

Трасса Алматы-Хоргос:

- для легковых автомобилей - 0,1043 МРП (360 тенге), для автобусов и грузовых автомобилей-от 0,5217 до 2,5565 МРП (1 800 - 8 820 тенге).

Трасса Алматы-Кунаев:

- для легковых автомобилей - 0,0348 МРП (120 тенге), для автобусов и грузовых автомобилей - с 0,0696 до 0,3478 МРП (от 240 до 1 200 тенге).

Шоссе Тараз-Кайнар:

- для легковых автомобилей - 0,0835 МРП (288 тенге), для автобусов и грузовых автомобилей - с 0,4104 до 2,0661 МРП (1 415 - 7 128 тенге).

Трасса Шымкент-Кызылорда:

- для легковых автомобилей - 0,153 МРП (527 тенге), для автобусов и грузовых автомобилей-с 0,7617 до 3,8435 МРП (2 627 - 13 260 тенге).

Щучинско-кокшетауское шоссе:

- для легковых автомобилей - 0,0209 МРП (72 тенге), для автобусов и грузовых автомобилей – от 0,1043 до 0,5217 МРП (от 360 до 1 800 тенге).

Трасса Астана-Павлодар:

- для легковых автомобилей - 0,1322 МРП (456 тенге), для автобусов и грузовых автомобилей-от 0,6470 до 3,2487 МРП (2 232 - 11 208 тенге)

Автодорога Шымкент-Тараз:

- для легковых автомобилей - 0,0313 МРП (108 тенге), для автобусов и грузовых автомобилей - с 0,1496 до 0,7617 МРП (от 516 до 2 628 тенге).

Трасса Кунаев-Талдыкорган:

- для легковых автомобилей - 0,0661 МРП (228 тенге), для автобусов и грузовых автомобилей-от 0,3270 до 1,6209 МРП (1 128 - 5 592 тенге).

Шоссе от Шымкента до границы с Узбекистаном:

- для легковых автомобилей - 0,0313 МРП (108 тенге), для автобусов и грузовых автомобилей - с 0,1461 до 0,7304 МРП (от 504 до 2 520 тенге).

Вместе с тем отмечается, что по всем платным дорогам предусмотрен годовой и месячный абонемент.

Для проезда по трассе Алматы - Кунаев годовой абонемент на легковые автомобили составляет 1 МРП (3 450 тенге), для автобусов – от 20 до 60 МРП в зависимости от количества мест (69 000 - 207 000 тенге).

А для грузовиков абонемент на 1 год составляет от 80 до 100 МРП в зависимости от веса (276 000 – 345 000 тенге).

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 26 июля.