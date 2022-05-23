23 Мая 2022 20:13

Проезд по нескольким улицам закроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Движение автомототранспорта в Алматы будет ограничено по нескольким улицам в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

С 24 мая по 1 сентября 2022 года в Жетысуском районе закроют проезд по улицам:

- Серикова (от территории парка Гулдер до улицы Казыбаева по парковой зоне);

- Казыбаева (от улицы Серикова до дома №288 в северном направлении);

- Макатаева (от улицы Ангарская в южном направлении до микрорайона Айнабулак-3),

а также в Бостандыкском районе по улице Ергожина.

С 25 мая по 1 сентября 2022 года в Медеуском районе движение приостановят по улицам:

- Казыбек би (от улицы Уалиханова до улицы Абдуллиных);

- Пушкина (от улицы Карасай батыра до улицы Толе би в южном направлении).

С 1 июня до 1 сентября 2022 года транспортные ограничения введут в Медеуском районе на улице Толе би (от улицы Уалиханова до улицы Зенкова в западном направлении).

С 7 июня по 1 сентября 2022 года — в Ауэзовском районе на улице Садовникова (от улицы Толе би до дома №82 по улице Утеген батыра).

Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.

Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в/из дома будет подаваться по временным схемам.