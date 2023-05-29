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    Проезд по нескольким улицам ограничат в Алматы до конца лета

    29 Мая 2023, 10:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ограничения движения автомототранспорта по нескольким улицам Алматы будет введено в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Движение автотранспорта будет ограничено на следующих улицах:

    с 29 мая по 30 августа в Алмалинском районе – по внутридворовой территории севернее улицы Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра;

    с 31 мая по 1 августа в Жетысуском районе – от улицы Расковой c переходом на улицу Есенова и далее по улице Колпаковского до здания школы-лицея №143;

    с 1 июня по 30 августа в Ауэзовском районе – по внутридворовой территории севернее улицы Шаляпина от улицы Момышулы до улицы Саина.

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.

    Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам.

    «Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков», - обратились к жителям в АлТС.

    Ранее до конца лета также закрыли проезд в Медеуском районе по улице Казыбек би от Уалиханова до Абдуллиных, в Бостандыкском районе по улице Ганди от ЧФ «Фонд Нурсултана Назарбаева» до Западный Желтоксан.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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