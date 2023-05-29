Проезд по нескольким улицам ограничат в Алматы до конца лета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ограничения движения автомототранспорта по нескольким улицам Алматы будет введено в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Движение автотранспорта будет ограничено на следующих улицах:

с 29 мая по 30 августа в Алмалинском районе – по внутридворовой территории севернее улицы Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра;

с 31 мая по 1 августа в Жетысуском районе – от улицы Расковой c переходом на улицу Есенова и далее по улице Колпаковского до здания школы-лицея №143;

с 1 июня по 30 августа в Ауэзовском районе – по внутридворовой территории севернее улицы Шаляпина от улицы Момышулы до улицы Саина.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.

Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам.

«Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков», - обратились к жителям в АлТС.

Ранее до конца лета также закрыли проезд в Медеуском районе по улице Казыбек би от Уалиханова до Абдуллиных, в Бостандыкском районе по улице Ганди от ЧФ «Фонд Нурсултана Назарбаева» до Западный Желтоксан.



