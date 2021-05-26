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    06:23, 26 Май 2021 | GMT +6

    Проезд по двум участкам улицы Розыбакиева закроют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на время реконструкции теплосетей закроют проезд по двум участкам улицы Розыбакиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 26 мая по 25 июня будет закрыто движение транспорта по улице Розыбакиева от улицы Березовского до улицы Ходжанова. А с 26 июня по 25 июля года – от улицы Байкадамова до улицы Березовского», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Вводимые ограничения связаны с плановой реконструкцией магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этих уличных сегментов.

    Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в их дома будет подаваться по возводимой сейчас временной схеме горячего водоснабжения.

    Водителей просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанных участков.



    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы ЖКХ
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